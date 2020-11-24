جمهورية هايتي تقرر فتح قنصلية عامة لها بمدينة الداخلة

عزيز باكوش

عاجل :قررت جمهورية هايتي البلد الكاريبي أول بلد غير عربي ولا ينتمي للقارة الإفريقية فتح قنصلية عامة له بمدينة الداخلة في الصحراء المغربية

تقع هايتي بين البحر الكاريبي وبين المحيط الأطلسي الشمالي، ويحدّها من الغرب الجزيرة الدومينيكية، وتعتبر ثاني أكبر جزيرة من جزر الأنتيل بعد دولة كوبا، ومعنى كلمة هايتي هي الدولة أو الأرض ذات الجبال الكبرى »

وعاصمة دولة هايتي هي بورت أوبرنس ويتكلم سكانها اللغة الفرنسية نتيجةً لخضوعها إلى الاحتلال الفرنسي عام 1926م، إضافةً إلى اللغة الكريولية الهايتية ونظام الحكم فيها جمهوري بعد أن استقلت عن فرنسا في العام 1804م، ويبلغ عدد سكانها بحسب إحصائية عام 2009م، 10.033.00 نسمة، ويعتنق معظمهم الديانة الكاثوليكية الرومانية بنسبة 80%، و16% يعتنقون البروتستانية إضافةً إلى أقليّة مسلمة تتواجد في العاصمة بورت أوبرنس، وتبلغ مساحتها 27.750 كيلو متر مربع.

أمامصادرها الطبيعي فتضم أراضيها الكثير من الثروات المعدنية التي من أهمها النحاس، البوكسايت، والذهب، وكربونات الكالسيوم، والرخام، إضافةً إلى الطاقة الكهرومائية، وحسب إحصائيات عام 2011 فإنها تستغل ما يقارب 36.04% من أراضي زراعية و10.09% محاصيل دائمة، إضافةً إلى 53.87% من الأراضي المستخدمة لأغراض أخرى، أمّا الأراضي المروية فيها فتشكل 970 كيلو متر مربع بحيث تبلغ حصة الفرد من المياه بمقدار 134.3 متر مكعب سنوياً. »