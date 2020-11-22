السبت 21 نونبر، 2020

(كوفيد-19).. 4702 إصابة جديدة و4499 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 4702 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4499 حالة شفاء، و74 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 320 ألف و962 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 266 ألف و711 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 83.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 5256 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1718)، والرباط-سلا-القنيطرة (1023)، وطنجة-تطوان الحسيمة (466)، وسوس-ماسة (431)، والشرق (247)، ومراكش-آسفي (203).

كما تم تسجيل 145 حالة بكل من جهة كلميم-واد نون وبني ملال-خنيفرة، و122 بجهة درعة-تافيلالت، و93 بجهة فاس-مكناس، و73 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و36 بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 23 بجهة الدار البيضاء-سطات، و8 حالات بكل من حهة طنجة تطوان الحسيمة وجهة مراكش-آسفي، و7 حالات بكل من جهة بني ملال-خنيفرة وسوس-ماسة وجهة فاس-مكناس، و6 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة الشرق، و حالة واحدة بكل من جهة درعة تافيلالت وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 883،8 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 13 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألف و252 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و455 ألف و716، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 48 ألفا و995 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 133حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 1024 حالة، 93 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 396 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″، فقد بلغ 37 في المائة.

(ومع 21/11/2020