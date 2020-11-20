سلسلة اضرابات شغيلة المحافظة العقارية متواصلة …وتعلن عن اضرابات جديدة يومي 25 و26 نونبر 2020 و 2 و 3 دجنبر المقبل

البلاغ الصادر عن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية الداعي إلى الإضراب الوطني أيام الأربعاء والخميس

25 و26 نونبر 2020

و02 و03 دجنبر 2020

تنديدا بالإصرار على عدم الاستجابة للملف المطلبي للمستخدمين، ومن أجل إيصال صوتهم وفرض مطالبهم العادلة التي فاقت مدة انتظارها السنة ونصف:

فإن النقابة الوطنية للمحافظة العقارية تدعو كافة المستخدمين/ات إلى إضراب وطني أيام:

الأربعاء والخميس 25-26 نونبر و02-03 دجنبر 2020.

انعقد يوم الخميس 19 نونبر 2020 اجتماع الكتابة التنفيذية للنقابة الوطنية للمحافظة العقارية التابعة للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي (الاتحاد المغربي للشغل) عبر آلية التواصل عن بعد، وقد تم خلال هذا الاجتماع مناقشة ودراسة الوضعية الوبائية داخل الوكالة خاصة والبلاد عامة، واستحضار الإحصائيات المقلقة بهذا الخصوص، والوقوف على تخبط إدارة الوكالة في تدبير الأزمة مند بدايتها وهو ما بدا جليا من خلال دراسة موضوعية أعدتها خلية الأزمة لكافة المذكرات والقرارات ذات الصلة، كما تم إجراء تقييم شامل للاجتماع الذي انعقد مع إدارة الوكالة في نفس اليوم بطلب من وزارة الفلاحة، والذي لم يفض إلى نتائج حقيقية ملموسة خاصة فيما يتعلق بالمطالب التي تهم تطبيق الزيادة في الأجور المتفق عليها مسبقا، إصلاح نظام التقاعد التكميلي، إحداث مؤسسة الأعمال الاجتماعية، امتحانات إعادة الترتيب،… والوقوف على حالة الانتظارية التي يعاني منها المستخدمون/ات بسبب عدم الاستجابة لملفهم المطلبي مما خلف جوا من الاحتقان والسخط العارم لديهم،

بعد التداول في كل ذلك:

فإن الكتابة التنفيذية تدعو كافة المستخدمات والمستخدمين إلى رفع شعار: »ما لا يؤخذ بالنضال ينتزع بمزيد من النضال »

وتنفيذ إضراب وطني أيام:

– الأربعاء والخميس 25 و26 نونبر 2020

– الأربعاء والخميس 02 و 03 دجنبر 2020

وذلك من أجل:

– تشديد الإجراءات الاحترازية فيما يخص الوضعية الوبائية داخل الوكالة، للحد من انتشار العدوى بشكل أكبر بين المستخدمين وإيلاء الأهمية الكبرى لسلامتهم وصحتهم وجعلها فوق كل اعتبار، وإصدار مذكرة في الموضوع، والإسراع بعقد اتفاقيات مع المختبرات الطبية من أجل تمكين المستخدمين من إجراء اختبارات الكشف عن كوفيد 19، كما تم الاتفاق عليه في الاجتماع المذكور أعلاه.

– التنديد بالإصرار على عدم الاستجابة للملف المطلبي للمستخدمين وعدم تسوية مجموعة من الملفات رغم الاتفاقات المتعددة التي تمحورت حولها.

– تطبيق مضامين الاتفاق المقرر بين الحكومة والمركزيات النقابية يوم 25 أبريل 2019 في الشق المتعلق بالزيادة في الأجور الذي سبق وأن استفادت منه جل القطاعات العامة، ووافقت على إقراره وزارة المالية وإدارة الوكالة فيما يخص شغيلة الوكالة، لكنها تماطلت في تنفيذه.

– إصلاح ما أفسدته الإدارة في ملف التقاعد التكميلي الذي عرف اختلالات خطيرة رصدتها النقابة الوطنية في مذكرتها المطلبية وجهتها لإدارة الوكالة بتاريخ 08 نونبر 2018 والذي أكد مضامينها تقرير الخبير الذي اعتمدته الإدارة، وذلك من أجل إنصاف المستخدمين الذين تضرروا من السياسة العشوائية التي تم بها تدبير هذا الملف.

– إجراء امتحانات إعادة الترتيب وحل مشكل أصحاب الديبلومات سواء قبل التوظيف أو بعده.

– الإسراع في إخراج مؤسسة الأعمال الاجتماعية إلى حيز الوجود عبر حث وزارة الفلاحة على وضع مشروع القانون الأساسي في مسطرة المصادقة بالمؤسسة التشريعية.

– الاستجابة لطلبات الانتقال وتنزيل مضامين المذكرة الصادرة بتاريخ 16/01/2020 على أرض الواقع، بالتشاور مع ممثلين عن النقابة الوطنية كما تم إقراره في اجتماع 25 فبراير 2020 مع إدارة الوكالة.

– التراجع عن جميع القرارات التعسفية التي طالت المستخدمين/ات، ولا سيما التنقيلات الجبرية، وتبني مبدأ تعليل القرارات الإدارية وإرجاع المنقلين تعسفيا إلى مقرات عملهم.

– إيجاد حلول لمشكل المركبات العقارية التي يعاني منها المستخدمون/ات أثناء تأدية واجبهم المهني، والتي لا توفر مناخا لائقا للعمل، والإسراع في استكمال مشاريع البناء المقررة منذ سنة 2016 دون تأخير وتوفير التجهيزات اللوجيستيكية والمكتبية اللازمة.

– تحسين اتفاقية قروض السكن وتوسيع دائرة الاستفادة منها لتشمل الجميع، وكذا عروض التسبيق عن الأجر من أجل تسهيل أدائها من طرف المستخدمين.

– تسوية المستحقات المالية العالقة لأمناء الصناديق ونوابهم منذ 2005، والشسعة، والامتحانات المهنية لسنة 2019، والتعويضات عن المهام الميدانية وغيرها دون مزيد من التأخير.

– رقمنة الوضعية الادارية للمستخدمين لتسهيل الولوج إلى كافة المعلومات التي تخصهم وتمكينهم من الاطلاع عليها والحصول على خدماتها طبقا للحق في الحصول على المعلومة.

– الاستجابة للمطالب الفئوية والعمل على تحسين مسارهم المهني وتحديد المهام الموكلة إليهم على غرار فئة الاعلاميين.

إن الكتابة التنفيذية تدعو عموم المستخدمات والمستخدمين إلى المشاركة الواسعة في الإضراب الوطني لأيام الأربعاء والخميس 25 و26 نونبر 2020 والأربعاء والخميس 02 و03 دجنبر 2020، وإلى الالتفاف حول إطارهم العتيد صونا للمكتسبات ولتحقيق المطالب.

عاشت النقابة الوطنية للمحافظة العقارية عاشت الجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي عاش الاتحاد المغربي للشغل

الكتابة التنفيذية الرباط في: 19/11/2020