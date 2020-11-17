ترهات الاعلام المأجور بالجزائر تنفضح امام الرأي العام الدولي !!

مروان ابو بكر

في الوقت الدي لقيت فيه عملية تحرير الجيش المغربي لمعبر الكركرات الحدودي وإعادة الحركة التجارية والمدنية مع الجارة موريتانيا، ردود فعل دولية متتالية ، وفق قواعد الشرعية الدولية وبدون نية قتالية مع ميليشيات جبهة المرتزقة. وبعد التضامن العربي والإسلامي والإفريقي، وحتى الأوروبي على ضرورة الحفاظ ِعلى حرية ِالتنقل ِوالمبادلات عبر الحدودِ في منطقة الكركرات، وجدت » عصابة قطاع الطرق » نفسها في موقف ضعف و حرج ، أمام الطريقة الديبلماسية والسلمية التي اعتمدها المغرب، وفق قواعد التزام دولي واضح المعالم…

و في خضم هده الاحداث التي زعزعت نظام العسكر الجزائري الذي يقف وراء عصابة البوليساريو ويدعمها ماديا وعسكريا ، لجئت مخابرات النظام العسكري الى تسخير ابواقها الاعلامية المأجورة – في سابقة من نوعها – ضد المغرب ، حيث قامت بنشر ترهات مضحكة وأخبار زائفة …هده الاخبار سرعان ما انكشفت حقيقتها عندما اقحمت بدون خجل جريدة الوسط التابعة للمخابرات الجزائرية خبر مزيف لسفير فلسطين بالجزائر ، وجاء الرد سريعا و واضحا عن طريق السلطة الفلسطينية ، التي عبرت في بلاغ لها عن استغرابها للتحريف الذي أقدمت علية صحيفة تابعة للنظام العدو بالجزائر، حول قضية الصحراء المغربية…بلاغ السفارة الذي كذب مزاعم صحيفة الوسط الجزائرية ومموليها، فضح بالملموس الطريقة – المتهالكة- التي لا زالت تنهجها… في محاولة للكذب على الشعب الجزائري وتغيير الحقائق… ويشار إلى أن نفس الصحيفة سبق وأن عمدت إلى نشر وفبركة أخبار زائفة تثير السخرية كإسقاط طائرات بدون طيار … ،لتضليل الرأي العام الجزائري في حملة عدوانية ضد المغرب.

و في موضوع دي صلة نبه العديد من النشطاء الجزائريون، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، من محاولة استغلال النظام الحاكم في البلاد لأحداث معبر الكركرات، للفت انتباه الشعب الجزائري، عن مطالبه الحقيقية والملحة بالتغيير…و دعا جزائريون احرار الى عدم الانسياق وراء الابواق الاعلامية لنظام بئيس ، حارب بالأمس القريب تغطية حراك شعبي خلق الحدث في العالم بسلميته بل و » أثبت وعيه بالقضايا المصيرية للشعب الجزائري المرتبطة بمحاربة الفساد و الفقر »، والآن يحاول هدا النظام الفاشل توجيه الانظار عبر اعلام مسخر لتضليل الرأي العام الجزائري والدولي عما يحدث بمنطقة الكركرات بالصحراء المغربية ، بترويج صور وفيديوهات مفبركة، عبر منصات التواصل الاجتماعي،… من جهة اخرى و ردا على اوهام نظام العسكر ، اظهرت صور على مواقع التواصل الاجتماعي لمظاهرات حاشدة في مجموعة من مدن القبائل منها، تيزي وزو و بجاية و عنابة لمحتجين يحرقون علم مرتزقة الكيان الوهمي، كما اظهرت صور اخرى لمواطنين في قلب العاصمة وهم يرددون الصحراء مغربية….

مما يعني ان الشعب الجزائري لا يريد الا شيئا واحدا من نظامه العسكري ، هو ان يسحب يده من قضية داخلية تهم المغرب وحده ، ويعتبر ان تبديد اموال الشعب الجزائري على عصابة من المرتزقة لا يمكن للجماهير الشعبية قبوله باي حال من الأحوال ، وسوف تتم متابعة كل الذين تسببوا في افلاس الجزائر من اجل كمشة من مرتزقة البوليساريو الذين اغتنوا على حساب الشعب الجزائري ، حيث يتوفر جل افراد عصابة البوليساريو على قصور وشركات باسبانيا وايطاليا ، والعديد من الدول الآفريقية والأوروبية في حين يعيش الشعب الجزائري ازمة اقتصادية دفعته الى التقشف …بل ازمة توشك ان تتسبب في انهيار الجزائر ككل ..