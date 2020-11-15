عبدالقادر كتــرة

دعت السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية الموريتاني (الهابا)، حسب ما أورده موقع « صحراء ميديا » الموريتاني، الصحفيين الموريتانيين والمراسلين الدوليين في البلد إلى « الموضوعية والمهنية » في تغطيتهم للأحداث الجارية في معبر « الكركارات » الحدودي.

وقالت الهابا في بيان صحفي منشور مساء اليوم الجمعة 13 نونبر 2020، إن دعوتها تأتي « متابعة للتطورات الأمنية الحاصلة بحدود بلادنا، ووعيا بالدور الذي يمكن أن يطلع به الإعلام في هذا السياق، وسعيا لتأمين حق المواطن في إعلام مهني متعدد، واستحضارا للمسؤوليات الاجتماعية لوسائل الإعلام سيما في سياق إعلام الأزمات ».

ودعت الهابا جميع وسائل الإعلام الوطنية والمراسلين الدوليين المعتمدين بموريتانيا والمهتمين بالتغطيات الحدثية إلى « الحرص على تأمين الأخبار بمهنية ومواكبة هذه المستجدات بموضوعية والنأي عن كل ما من شأنه إضفاء الإثارة والتهويل والاستقطابية على هذه المعالجات الإخبارية ».

وقالت السلطة إنها « تهيب بوسائل الإعلام الموريتانية أن تتقيد بأعلى درجات اليقظة والمهنية والاستقلالية، وتملك الوعي بالمخاطر المهنية المترتبة على غياب الوعي بمتطلبات إعلام الأزمات ».

ودعت إلى « الابتعاد عن المعالجات المثيرة للأحداث أو التي تفتقد الموضوعية أو التوازن ولا تستحضر المسؤولية الاجتماعية لوسائل الإعلام في أوقات الأزمات أو التي تعمق الاصطفاف والاستقطاب ».

وأكدت الهابا على ضرورة « إشاعة قيم التهدئة وتشجيع منطق الحوار خدمة لأمن بلدنا ومنطقتنا »، وفق نص البيان الصادر عنها.

وأوصت في ختام البيان المدونين ومستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي بضرورة « المساهمة في الاضطلاع بالمواكبة الإعلامية والعمل على إشاعة روح التهدئة والابتعاد عن التهويل والإثارة »، في إشارة إلى الإشاعات التي تقوم بنشرها عصابة « بوليساريو » بعد اكسارها واختبائها بمخيمات الذل والعار بتندوف بالجزائر.

جاء هذا، بعد فرار عناصر عصابة « بوليساريو » من المعبر مهزومين مكسورين مولين الإدبار، بعد وصول القوات المسلحة الملكية، قبل أن تقوم بإشاعة أخبار كاذبة وزائفة عن ردود وهمية على الخطوة المغربية، وتمّ إجلاء قطاع الطرق التابعين للعصابة الذين أوقفوا الحركة بمعبر الكركرات بإغلاق المعبر لمدة ثلاثة أسابيع. كما أصدر رئيس العصابة المجرم والفاسق « إبراهيم غالي » مرسوما « تم بموجبه إعلان نهاية الالتزام بوقف إطلاق النار »، مؤكدا « استئناف العمل القتالي ».

ولم تجد عصابة « بوليساريو » الانفصالية بعد تدخل عناصر القوات المسلحة الملكية المغربية بمعبر الكركرات وتطهيره من قطاع الطرق التابعين لهذه العصابة الذين عملوا على إغلاقه لمدة تقارب الثلاثة أسابيع، وكَنْسِ فلول المرتزقة الذين فروا مثل الجرذان حفاة عراة يجرون أذيال الخيبة والعار واليأس والذل، ناجين بأرواحهم بعد أن أحرقوا خيامهم البالية، لم تجد عناصر المرتزقة المهزومة إلا ترويج الإشاعات والأوهام والأحلام بعد أن عاشت كوابيس حقيقية.

ومن بين الأوهام التي حاولت عناصر المرتزقة إشاعتها، حربها الضروس ضد الجيش المغربي وقتل وإصابة عشرات الجنود وإسقاط الطائرات في أفلام الرسوم المتحركة و…و…، ثم نشر بلاغات عسكرية مدرسية للأطفال، وإعادة نشر مشاهد من شرائط لحروب باليمن والعراق وسوريا والحرب العالمية الأول والحرب العالمية الثانية ولقطات من أفلام الرعب وحروب النجوم الخيالية الأمريكية….في الوقت الذي لجأ قطاع الطرق ل »بوليساريو » إلى مخيمات الخيام البالية بتندوف بالجزائر.

طيلة ثلاثة أسابيع وقطاع الطرق وقياديو « بوليساريو » يؤكدون على قرارهم إغلاق المبعر نهائيا و »مقاتلوها البواسل » سيعملون على ذلك، بل قاموا بنشر صور بشاطئ المحيط الأطلسي رافعين خرقتم، لكن ما وقع أنه مجرد نزهة القوات المسلحة الملكية أصابت المرتزقة بآلام الإسهال والحمى، وهربوا مرعوبين، وفتح الجيش المغرب المعبر بل فتح معبرين آخرين وأغلق منافذ وجحور الجرذان نهائيا وعاد النشاط التجاري في دقائق إلى سابق عهده حيث عبرت عشرات المئات من الشاحنات في الاتجاهين بين المغرب وموريتانيا، في الوقت الذي عبرت الصحاري فلول المرتزقة الانفصاليين.