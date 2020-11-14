مروان زنيبر

في تطور غير مسبوق ، سارع رواد مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر ، للرد على عصابة السوء وموقفها من تدخل المغرب لإرجاع الامور الى نصابها في صحرائه ، و هي العملية التي تأتي – حسب بيان وزارة الخارجية- بعد عرقلة أعضاء من البوليساريو منذ 21 أكتوبر، الطريق الذي تمر منه خصوصا شاحنات نقل بضائع نحو موريتانيا و بلدان افريقيا جنوب الصحراء…

و بدأت صيحات العديد من المواطنين، في الشارع وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بالمطالبة فورا بطرد عصابة البوليساريو، بل وطالب عدد من الجزائريين لإخلاء المخيمات التي أثقلت كاهل المواطنين، وامتصت دمائهم بدون فائدة ن ليتضح بالملموس انه لا منفعة سوى عداوة مجانية بين دولتين عربيتين، و ذكر هؤلاء بأن مشكلة البوليساريو مع المملكة المغربية، لا تعني الشعب الجزائري في شيء، و ان كان نظام العصابة يود تصفية حساباته مع المغرب، فله ذلك، شريطة الابتعاد عن أموال الشعب و عدم اقحامه في هذه الصراعات… وجاء في تدوينة احد المواطنين » عار عليكم العصابة…لا يهمنا تنديدكم لما جرى لعصابة مثلكم » و قال اخر » مادا استفدنا من بلطجية البوليساريو…الدين فروا كالجرذان … » فيما غرد اخر » ما تحشموش يا العصابة تلهيو الناس في هدا الوقت بالذات الدي تعاني فيه الجزائر من الفقر المدقع …و من كورونا ….و من رئيس مقعد مرمي بأحد مستشفيات المانيا…. » ، كما تساءل عدد من النشطاء، من خلال تعاليق ، حول فائدة تبني النظام الجزائري لجمهورية الخيام البالية، في وقت يتخبط فيه الاقتصاد الجزائري في مشاكل لا تعد ولا تحصى، و بينما يقدم النظام أموالا طائلة للبوليساريو ، هناك الاف الجزائريون لا يجدون ما يأكلونه في شوارع العاصمة…. و اعتبر النشطاء أن الوقت قد حان لطي هدا المشكل الدي طال امده ، على حساب الشعب الجزائري، و هو ما يمكن اعتباره زيادة على المتاجرة بمعاناة الجزائريين.

هدا و هللت مجموعة من الصحف الجزائرية المنبطحة، ومن بينها جريدة الخبر – لسان حال- المخابرات الجزائرية، للتطرق – في خبر زائف- لما اعلن عنه سفير المرتزقة بالجزائر عبد القادر طالب عمر، عن إقدام المغرب بإطلاق عملية عسكرية بالمنطقة العازلة الكركرات، حيث تم إطلاق النار من قبل الجيش المغربي داخل المنطقة العازلة، و اضافت الجريدة نقلا عن السفير المعتوه بأن قوات « جيش التحرير الشعبي » قامت بـ: « الرد المناسب » على ما وصفته بـ »الاعتداء السافر ».

يدكر انه بالرغم من الوضعية الخطيرة التي سادت منطقة الكركرات من طرف قطاع الطرق ، و الطريقة التي تدخل من خلالها التدخل للجيش المغربي، باحترامه التزاماته الدولية، يتضح بجلاء الفرق الكبير بين دولة عريقة و كيان وهمي متكون من مرتزقة مدعمين من طرف دولة جارة – للأسف- تحكمها عصابة ، تتحكم في شعب ، يعتبر الوحيد في العالم الدي يكره ويبغض حكامه….