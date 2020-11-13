(كوفيد-19) اعداد المصابين في تصاعد مستمر ..تسجيل 5515 إصابة جديدة و3120 حالة شفاء و 61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 13 نونبر، 2020

(كوفيد-19).. 5515 إصابة جديدة و3120 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، عن تسجيل 5515 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3120 حالة شفاء، و61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 282 ألف و336 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 229 ألف و160 حالة بنسبة تعاف 81،2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4631 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1،6 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (2179 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (946)، والشرق (589)، وسوس-ماسة (471)، وطنجة-تطوان الحسيمة (401)، ومراكش-آسفي (235).

كما تم تسجيل 170 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و167 بجهة كلميم-واد نون، و122 بجهة بجهة فاس-مكناس، و120 بجهة درعة-تافيلالت، و96 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و19حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 21 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و8 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و7 بجهة الشرق، و5 بجهة سوس-ماسة، و4 بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة فاس-مكناس، و3 بجهة بني ملال خنيفرة، وحالة وفاة واحدة بجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 777،5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 15،2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألف و189 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و318 ألف و60 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 48 ألف و545 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 183حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 999 حالة، 77 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 406 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″، فقد استقر في 37،3 في المائة.

(ومع 13/11/2020)