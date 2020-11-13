وزارة الصحة : (كوفيد-19 الارتفاع في اعداد المصابين نتواصل ..تسجيل .. 6195 إصابة جديدة و4297 حالة شفاء و 64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 12 نونبر، 2020

وزارة الصحة : (كوفيد-19).. 6195 إصابة جديدة و4297 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس ، عن تسجيل 6195 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4297 حالة شفاء، و64 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 276 ألف وو821 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 226 ألف و40 حالة بنسبة تعاف تبلغ 7، 81 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4570 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (2387 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (1062)، والشرق (642)، وسوس-ماسة (593)، وطنجة-تطوان الحسيمة (424)، ومراكش-آسفي (345).

كما تم تسجيل 189 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و147 بجهة كلميم-واد نون، و140 بجهة بجهة فاس-مكناس، و126 بجهة درعة-تافيلالت، و104 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و36 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 19 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و16 حالة بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و6 حالات بكل من جهة الشرق وجهة مراكش-اسفي، و5 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و4 حالات بكل من جهة سوس وجهة بني ملال خنيفرة، و3 جالات بجهة فاس-مكناس، وحالة واحدة بجهة درعة-تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 3، 762 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 17 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و370 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و299 ألف و871، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 46 ألف و211 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 93 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 967 حالة، 72 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 424 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″، فقد استقر في 37 في المائة.

ومع:12/11/2020