(كوفيد-19) المغرب اعداد المصابين في ارتفاع تسجيل 5461 إصابة جديدة و4892 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 11 نونبر، 2020

(كوفيد-19).. 5461 إصابة جديدة و4892 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 5461 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و4892 حالة شفاء، و81 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت الوزارة في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 270 ألف و626 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 221 ألف و743 حالة بنسبة تعاف تبلغ 81,9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 4506 حالات، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهة الدار البيضاء-سطات (2246 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (1027)، وطنجة-تطوان الحسيمة (471)، وجهة الشرق (431)، وسوس ماسة (356).

كما تم تسجيل 342 حالة بجهة مراكش-آسفي، و182 بجهة بني ملال خنيفرة، و154 بدرعة تافيلالت، و103 حالات بجهة فاس-مكناس، و67 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و45 حالة بجهة كلميم-واد نون، و37 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 15 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة والشرق، و11 حالة ببني ملال خنيفرة، وسبع حالات بكل من جهتي مراكش-آسفي وفاس-مكناس، وست حالات بكل من جهتي طنجة تطوان الحسيمة وسوس-ماسة، وثلاث حالات بكلميم واد نون، وحالتين بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 745,2 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 15 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 16 ألف و266 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى ثلاثة ملايين و282 ألف و501، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 44 ألفا و377 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الجديدة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، والمسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 78 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 970 حالة، 78 حالة منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، فيما يبلغ إجمالي الحالات التي توجد تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي 383 حالة.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″، فقد استقر في 37 في المائة.

(ومع 11/11/2020)