بعد الإمارات العربية المتحدة ، ليبيا تستعد لفتح تمثيلية دبلوماسية في العيون

عبدالقادر كتــرة

نقل الموقع الإلكتروني « الصحراء أنتليجنس » عن مصادره، استعداد ليبيا الشقيقة لفتح تمثيلة دبلوماسية في مدينة العيون عاصمة الصحراء المغربية، حيث تم بالفعل اتخاذ الخطوات اللازمة وأن هذه المبادرة تحظى بتأييد كافة أطراف النزاع الليبي وتم اتخاذ القرار بالإجماع.

وأورد نفس المصدر، أن اجتماعات قد عقدت في الآونة الأخيرة بين المسؤولين الليبيين والسلطات المغربية للتحضير لافتتاح القنصلية العامة لهذا البلد في مدينة العيون.

وتضيف نفس المصادر أن هذه الاجتماعات التحضيرية قد عقدت في السفارة الليبية بالرباط وفي نهاية هذه الاجتماعات قررت سلطات هذا البلد إرسال وفد إلى العيون لتحديد المواقع اللازمة واختيار المقر الذي سيضم التمثيلية الدبلوماسية في الأيام القليلة القادمة

وأضافت نفس المصادر أن اجتماعات قد عقدت في الآونة الأخيرة بين المسؤولين الليبيين والسلطات المغربية للتحضير لافتتاح القنصلية العامة لهذا البلد في مدينة العيون.

وتضيف أن هذه الاجتماعات التحضيرية قد عقدت في السفارة الليبية بالرباط وفي نهاية هذه الاجتماعات قررت سلطات هذا البلد إرسال وفد إلى العيون لتحديد المواقع اللازمة واختيار المقر الذي سيضم التمثيلية الدبلوماسية في الأيام القليلة القادمة.

وتأتي هذه الخطوة من طرف ليبيا الشقيقة بعد افتتاح دولة الإمارات العربية المتحدة لقنصليتها بالعيون ، الأربعاء 04 نونبر 2020، في حفل تدشين ترأسه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري.

وعرف الحفل، على الخصوص، حضور والي جهة العيون -الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي، سيدي حمدي ولد الرشيد، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والمنتخبين والمسؤولين المحليين.

وتعد القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة، حيث وتسارعت بمدينة العيون، منذ متم العام الفارط، الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني.

وتحمل القنصلية الإماراتية رقم 16 ضمن سلسلة قنصليات شرعت في عملها منذ سنة تقريبا بالأقاليم الجنوبية للمملكة، وآخرها زامبيا قبل الإمارات العربية المتحدة، وتوجد اليوم 9 قنصليات بالعيون و 7 بالداخلة.