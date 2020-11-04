ولدالرشيد يدعو الجزائر،عبرقناة دبي، إلى فتح قنصلية في مدينة العيون المغربية

عبدالقادر كتــرة

دعا مولاي حمدي ولد الرشيد، رئيس جماعة العيون عاصمة الصحراء المغربية، الجزائر إلى فتح قنصلية لها بالعيون والصحراء المغربية، في تصريح لقناة دبي الإماراتية على هامش افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية بحضور وزير الخارجية ناصر بوريطة.

وقال ولد الرشيد، صباح يوم الاربعاء 4 نونبر2020، قبيل افتتاح القنصلية العامة للإمارات العربية المتحدة، في تصريح لإحدى وسائل الإعلام الإماراتية، إنه ينوه بشدة بهذه الخطوة التي أقدمت عليها دولة الامارات العربية، باعتبارها أول دولة عربية شاركت في المسيرة الخضراء.

وأضاف ولد الرشيد أن « أواصر الأخوة والعلاقات المتينة بين البلدين كانت من العوامل التي ساهمت في هذا الانتصار الدبلوماسي.

وردا على سؤال حول الدول التي يتوقع أن تفتتح قنصليتها بالأقاليم الجنوبية للمملكة مستقبلا، حسب أحد المواقع الالكترونية المحلية، وهل من الوارد أن تكون الجزائر؟ رد ولد الرشيد، إنه « من اللازم أن تحذو جميع الدول العربية حذو الامارات العربية المتحدة، بما فيها دولة الجزائر، فلا شيء يمنع من هذه الخطوة مادامت الصحراء مغربية والجميع موافق على الحكم الذاتي كحل يرضي جميع الأطراف ».

وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، قال إن افتتاح قنصلية عامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بالعيون سيعطي دفعة قوية للعلاقات « المتينة والاستراتيجية » التي تجمع البلدين الشقيقين، مؤكدا في كلمة مسجلة جرى بثها عقب مراسيم تدشين القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة بعاصمة جنوب المملكة العيون، أن هذا « القرار نابع من الطابع العريق والاستراتيجي للعلاقات التي تجمع بين البلدين ».

من جانبه أكد سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري، في كلمة بالمناسبة، أن افتتاح قنصلية عامة لبلاده بحاضرة جنوب المملكة مدينة العيون، والذي يتزامن مع ذكرى المسيرة الخضراء، يشكل فرصة لإعطاء زخم قوي للعلاقات الثنائية من أجل تعاون فعال ومثمر.

واستشرف الدبلوماسي الإماراتي آفاقا رحبة للتعاون الثنائي وتطوره ونماء العلاقات بين البلدين في ظل قيادتيهما وتوجيهاتهما المتبصرة.

ترأس حفل التدشين وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالرباط، العصري سعيد أحمد الظاهري.

وعرف الحفل، على الخصوص، حضور والي جهة العيون -الساقية الحمراء، عامل إقليم العيون عبد السلام بكرات، ورئيس المجلس الجهوي، سيدي حمدي ولد الرشيد، إضافة إلى عدد من الدبلوماسيين والمنتخبين والمسؤولين المحليين.

وتعد القنصلية العامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، تاسع تمثيلية دبلوماسية يتم تدشينها بعاصمة الصحراء المغربية، خلال مدة لا تتجاوز السنة.

وتسارعت بمدينة العيون، منذ متم العام الفارط، الوتيرة الدبلوماسية بتدشين قنصليات لكل من جزر القمر المتحدة، والغابون وساو تومي وبرنسيب، وجمهورية إفريقيا الوسطى وكوت ديفوار وبوروندي، فضلا عن جمهورية زامبيا ومملكة إسواتيني.