فتح الإمارات لقنصلية بالعيون حدث كبير

الأستاذ منير الحردول

فتح الإمارات لقنصلية بمدينة العيون المغربية حدث كبير، نتمنى أن تحدو حدوها كافة دول الخليج إضافة إلى تركيا.

ونقول للذين يرغبون في زرع الأحقاد بين المغرب ودول الخليج لدوافع حزبية ضيقة، أن العلاقات الدولية لا تدبر بالعواطف والولاءات لقوى خارجية. الوطن وسلامة الشعب أولوية الأولويات في عالم تتصارع فيه الحيتان الكبيرة!

فالعلاقات المغربية مع دول الخليج بما فيها الإمارات هي علاقات استراتيجية، لا تتأثر بالحوادث العارضة والعابرة، الأخوة والدين والتاريخ والوجدان روابط لا تقاس لا بالانتخابات، ولا بالصراعات الحزبية.

شكرا لأي دولة تحدث الضغوط، واعترفت بحبيقة الوحدة الترابية للملكة المغربية، وحدة أكدها التاريخ المعلوم، الذي لا غبار عليه، قبل أن تجزم فيه الجغرافيا