وزارة الصحة – كوفيد 19 – : المغرب يسجل 3790 اصابة جديدة و3350 حالة شفاء و 70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

31 أكتوبر 2020

الرباط – ومع – أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت ، عن تسجيل 3790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3350 حالة شفاء، و70 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 219 ألف و84 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 181 ألف و275 حالة بنسبة تعاف تناهز7، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3695 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1806)، والرباط-سلا-القنيطرة (736)، والشرق (428)، وسوس-ماسة (195)، ووطنجة-تطوان-الحسيمة (181)، 176ومراكش-اسفي (138)، وفاس-مكناس (99).

كما تم تسجيل 96 حالة بحهة بني ملال-خنيفرة، و65 حالة درعة-تافيلالت، و29 حالة بجهة كلمبم-واد نون، و17 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 20 حالة بجهة الشرق، و13 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و8 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة، و6 حالات بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة فاس-مكناس، و5 حالات بحهة طنجة-تطوات-الحسمة، و3 حالات بجهة بني ملال-اخنيفرة، وحالة واحدة بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 3، 603 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 4، 10 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و537 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و107 ألف و566 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 34 ألف و114.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 37 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 814 حالة، 69 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 3، 35 في المائة .