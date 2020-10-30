بلاغ رسمي من عمالة الحسيمة

المملكة المغربية الحــســيـمة، في 30/10/2020

وزارة الداخلية

ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة

عمالة إقليم الحسيمة

قسم الشؤون الداخلية

على إثر تضاعف عدد المصابين بوباء كورونا المستجد « كوفيد 19 » بين ساكنة إقليم الحسيمة، وبناء على توصيات لجنة التتبع المنبثقة عن اجتماعها المنعقد بتاريخ 30 أكتوبر 2020، تقرر اعتماد الإجراءات الاحترازية التالية ابتداء من يوم الأحد 01 نونبر 2020 على الساعة التاسعة ليلا:

– اعتماد الرخص الاستثنائية للتنقل من وإلى تراب عمالة إقليم الحسيمة؛

– إغلاق جميع المحلات التجارية والمهنية والخدماتية والمقاهي والمطاعم على الساعة التاسعة ليلا؛

– منع البث التلفزيوني بالمقاهي والمطاعم؛

– منع التجوال من الساعة التاسعة ليلا إلى الساعة السادسة صباحا؛

– إغلاق الساحات والحدائق العمومية والقاعات الرياضية المغطاة وملاعب القرب؛

– منع التجمعات العمومية؛

– منع الأعراس والجنائز والمأتم والتجمعات العائلية بكل أصنافها؛

– حث جميع المؤسسات على اعتماد العمل عن بعد كل ما كان ذلك ممكنا.

وكل إخلال بهذه المقتضيات، يعرض صاحبها للعقوبات المنصوص عليها قانونيا. وتستثنى من إجراءات الإغلاق والتنقل المستشفيات العمومية والمصحات الخصوصية والصيدليات مع تمكين الأشخاص العاملين بها من التنقل من وإليها، وكذا رجال السلطة المحلية ومساعديهم ورجال الأمن والدرك الملكي والوقاية المدنية والقوات المساعدة.

وعليه، نهيب بجميع ساكنة الإقليم للاستمرار بالتقيد بالإجراءات الاحترازية المشار اليها أعلاه، وكذا ارتداء الكمامات الواقية واحترام مسافة التباعد وتفادي كل أشكال الاختلاط للحد من انتشار الوباء.

وتبقى هذه الاجراءات سارية المفعول الى حين تحسن مؤشر الوضعية الوبائية على صعيد نفوذ إقليم الحسيمة.