.. 4320 عدد الاصابات بفيروس كورونا بالمغرب يعرف ارتفاعا تصاعديا …تسجيل 4320صابة جديدة و3320 حالة شفاء و66 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 29 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19) .. 4320 إصابة جديدة و3320 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس ، عن تسجيل 4320 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و3320 حالة شفاء، و66 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 212 ألف و38 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 174 ألف و911 حالة بنسبة تعاف تناهز 5، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3572 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة,

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (2033)، والشرق (566)، والرباط-سلا-القنيطرة (521)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (301)، وسوس-ماسة (262)، ومراكش-آسفي (222)، وبني ملال-خنيفرة (117).

كما تم تسجيل 105 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و76 حالة بجهة فاس-مكناس، 64 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و27 حالة بجهة كلميم-واد نون، و3226 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 حالة بجهة الشرق، و8 حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة سوس-ماسة، و5 حالات بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وجهة درعة-نافيلالت، و4 حالات بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة بني ملال-اخنيفرة، وجهة فاس-مكناس، وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 584 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 12 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 17 ألف و881 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و73 ألف و7 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 33 ألف و555.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 65 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 787 حالة، 60 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي. أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 10، 34 في المائة.

(ومع 29/10/2020)