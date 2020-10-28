الحالة الوبائية في المغرب (كوفيد19 ) تسجيل 3985 إصابة جديدة و2885 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 28 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19) .. 3985 إصابة جديدة و2885 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء ، عن تسجيل 3985 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2885 حالة شفاء، و61 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 207 ألف و718 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 171 ألف و591 حالة بنسبة تعاف تناهز 6، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3506 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1876)، والرباط-سلا-القنيطرة (536)، والشرق (451)، ومراكش-آسفي (255)،وسوس-ماسة (230)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (198)، وبني ملال-خنيفرة (142).

كما تم تسجيل 84 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و74 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و58 حالة بجهة فاس-مكناس، و49 حالة بجهة كلميم-واد نون، و32 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و10 حالات بجهة الشرق، و8 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و6 حالات بكل من جهة مراكش-آسفي وجهة سوس-ماسة، و5 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و4 حالات بجهة بني ملال-اخنيفرة، و3 حالات بجهة فاس-مكناس، وحالتين بجهة درعة-تافيلالت، وحالة واحدة بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 572 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألفا و101 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و55 ألف و126، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 32 ألف و621.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 78 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 781 حالة، 64 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 34 في المائة.

(ومع 28/10/202