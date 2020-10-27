(كوفيد-19) المغرب يسجل .. 2264 إصابة جديدة و2727 حالة شفاء و 72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 26 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19) .. 2264 إصابة جديدة و2727 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 2264 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2727 حالة شفاء، و72 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 199 ألفا و745 منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 165 ألفا و922 بنسبة تعاف تناهز 83,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3373 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (880)، وجهة الشرق (376)، والرباط-سلا-القنيطرة (325)، ومراكش-آسفي (194)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (175)، وفاس-مكناس (86)، وبني ملال-خنيفرة (83).

كما تم تسجيل 82 حالة بجهة سوس-ماسة، و42 بجهة الداخلة وادي الذهب، و20 بجهة درعة-تافيلالت، ثم جالة واحدة بجهة كلميم-واد نون.

وبخصوص حالات الوفاة، أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 23 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و11 حالة بجهة الشرق، و9 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و7 حالات بكل من جهتي فاس-مكناس وسوس-ماسة، و6 حالات بجهة مراكش-آسفي، و5 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وثلاث حالات بجهة بني ملال-حنيفرة، وحالة واحدة بجهة كلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 550 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 6,2 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألفا و97 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى 3 ملايين و18 ألفا و233 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألفا و450 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 48 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 764 حالة، 56 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 33,25 في المائة.

(ومع 26/10/2020)