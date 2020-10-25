ذاكرة مدينة وجدة المعرفية: من أعلام آل البلعوشي – الحلقة 70

بدر المقري



لا أدعي قطعا في بيان أصول أسرة البلعوشي بمدينة وجدة، و إنما هو ظن يفرض نفسه علي لأنه ليس بين يدي حجة موثقة. و أقصى ما استطعت جمعه شفهيا، ما يأتي:

1- قد يكون آل البلعوشي بوجدة من ذرية أبي العيش بن عيسى بن إدريس بن محمد بن سليمان، من عقب سليمان بن عبد الله أخي المولى إدريس الأكبر (توفي سنة 177 هجرية \ 793م). و قد كان أبو العيش في صراع ضد دولة ابن أبي العافية بشمال المغرب، في الربع الأول من القرن 4 الهجري (10م). و لعل اسم (البلعوشي) مشتق من اسم (أبي العيش).

2- قد تكون أصول آل البلعوشي من مدينة (بلش) الأندلسية، في إقليم (مالقة). و قد هاجروا إلى بلاد (أنجرة)، من أحواز طنجة، حوالي سنة 892 هجرية \ 1487م. و رحلوا بعد ذلك إلى قلعية ثم بني يزناسن، و اشتهروا بالتجارة في جهات وجدة و تاغجيرت و عين الصفا و تلمسان، و استقروا نهائيا في وجدة حوالي 1899.

و لعل الصورة النمطية الغالبة على آل البلعوشي بالإضافة إلى ممارسة التجارة، هي أنهم كانوا حمالي كتاب الله تعالى حفظا و تلقينا. و قد اخترت من أعلامهم، ما يأتي:

1- سيدي أحمد بن البشير البلعوشي.

2- سيدي علي بن أحمد بن البشير البلعوشي.

3- سيدي محمد بن الطيب البلعوشي.

4- سيدي المختار بن محمد بن الطيب البلعوشي، الذي كانت تشد إليه الرحال في طلب حفظ القرآن الكريم.

5- سيدي بوزيان بن محمد بن الطيب البلعوشي، الذي اشتهر بالإمامة في جامع حدادة بوجدة.

6- سيدي محمد بن المختار البلعوشي (أنظر الصورة)، الذي خلد اسمه في الذاكرة الجماعية بالمكتبة الوجدية المشهورة، قرب الجامع الكبير. و قد توفي يرحمه الله، في دجنبر 1983.