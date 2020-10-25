السيد الطيب المصباحي يشارك في انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة بالشرق

شارك السيد الطيب المصباحي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، اليوم الجمعة 23 اكتوبر الجاري، في حفل انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة المنعقد بمقر ولاية جهة الشرق، إلى جانب كل من السيدة نزهة الوافي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيد معاذ الجامعي والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة أنجاد، سفير بلجيكا بالمغرب، والسيد رئيس شؤون الحكامة لدى بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب.

وقال السيد الطيب المصباحي، نائب رئيس مجلس جهة الشرق، إن اللقاء، تم خلاله التوقيع على مراسيم انطلاقة مشروع تنزيل السياسات الوطنية للهجرة على مستوى جهة الشرق، مشيرا إلى أن مجلس الجهة اشتغل على الموضوع منذ مدة وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المعنيين بتنزيل السياسات الوطنية للهجرة

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وأوضح السيد نائب رئيس مجلس جهة الشرق، أن الاتفاقية، تضم أربعة أطراف تتعلق بكل من مجلس جهة الشرق، وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ولاية جهة الشرق، والوكالة البلجيكية للتنمية » ENABEL ».

وأكد السيد المصباحي، على أن المشروع يروم تمويل مشاريع متعددة في مختلف المجالات، وذلك لتعبئة الكفاءات وتشجيع خلق المقاولات لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج على الصعيد الترابي، والنساء والشباب على حد سواء بجهة الشرق، وكذا الأجانب المقيمين بصفة قانونية بالمغرب.

ويهدف هذا المشروع، الذي سيتم تمويله من طرف الاتحاد الأوروبي عبر الصندوق الائتماني للطوارئ، إلى تمكين الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج من إدماج بعد التنمية والهجرة، بشكل تدريجي ومنسق، في السياسات والاستراتيجيات العمومية على المستويين الوطني والجهوي

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ويعتبر مسلسل الجهوية المتقدمة فرصة لوضع الجهات الشريكة في المشروع في صلب تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لصالح المغاربة المقيمين بالخارج والإستراتيجية الوطنية للهجرة واللجوء.

ويروم المشروع، الذي سيخصص له غلاف مالي يناهز 8 ملايين يورو، تحقيق النتائج المتعلقة بتعزيز قدرات الشركاء الفاعلين، والحكامة لمواكبة الهجرة، فيما ستسهر الوكالة البلجيكية للتنمية « ENBAL » على تنفيذ هذا المشروع، وذلك بتنسيق مع كافة الشركاء والفاعلين المعنيين.