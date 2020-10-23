المغرب ـ كوفيد 19 ـ تسجيل ارتفاع كبير في عدد الوفيات 73 حالة و 3685 إصابة جديدة و2694 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 23 أكتوبر، 2020

كوفيد-19) .. 3685 إصابة جديدة و2694 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، عن تسجيل 3685 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2694 حالة شفاء، و73 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المؤكدة بالمملكة إلى 190 ألف و416 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 157 ألف و175، بنسبة تعاف تناهز 5، 82 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3205 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1673)، والرباط-سلا-القنيطرة (500)، وجهة الشرق (347)، وسوس-ماسة (295)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (239)، وبني ملال-اخنيفرة (210)، ومراكش آسفي (91).

كما تم تسجيل 91 حالة بجهة فاس-مكناس، و78 بجهة درعة-تافيلالت، و62 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و30 بجهة كلميم-واد نون، و18 بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 23 حالة بجهة الدار البيضاء سطات، و14 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و9 بجهة الشرق، و7 بجهة بني ملال-احنيفرة، و6 بجهة سوس-ماسة، و5 بجهة فاس-مكناس، و4 بجهة طنجة-الحسيمة-تطوان، و3 بجهة مراكش-اسفي، وحالة واحدة بكل من جهة درعة تافيلالت وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 3، 524 إصابة لكل مائة ألف نسمة، بمؤشر إصابة يبلغ 1، 10 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 19 ألف و20 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و963 ألف و55 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 30 ألف و36 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 60 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 699 حالة، 45 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 4، 30 في المائة.

(ومع 23/10/2020