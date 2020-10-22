(كوفيد-19) المغرب يسجل اعلى نسبة من الاصابات منذ 2 مارس : تسجيل .. 4151 إصابة جديدة و2847 حالة شفاء و 53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

22 أكتوبر 2020

الرباط ـ و مع – أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس، عن تسجيل 4151 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2847 حالة شفاء، و53 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المؤكدة بالمملكة إلى 186 ألف و731 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 154 ألف و481 حالة، بنسبة تعاف تناهز 82,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3132 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (2011)، والشرق (565)، والرباط-سلا-القنيطرة (496)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (248)، ومراكش آسفي ( 245)، وسوس-ماسة (231)، ودرعة تافيلالت (98)، وبني ملال-خنيفرة (95).

كما تم تسجيل 87 حالة بجهة فاس-مكناس، و58 بجهة كلميم واد نون، و29 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و6 حالات بجهة الداخلة وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 20 بجهة الدار البيضاء سطات، و6 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، و5 حالات بكل من جهات الشرق والرباط سلا القنيطرة وفاس مكناس، و3 حالات بجهة سوس ماسة، وحالتين بجهة كلميم واد نون، وحالة واحدة بجهة طنجة تطوان الحسيمة.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 2، 514 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 4، 11 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 19 ألف و185 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و944 ألف و035 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 29 ألف و118 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 57 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 652 حالة، 43 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 4، 28 في المائة.