(كوفيد-19)وزارة الصحة المغربية .. 3254تسجيل إصابة جديدة و2417 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 20 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19) .. 3254 إصابة جديدة و2417 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 3254 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2417 حالة شفاء، و51 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة. وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة المؤكدة بالمملكة إلى 179 ألف و003 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 148 ألف و838 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 3027 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (1559)، والشرق (384) ، والرباط-سلا-القنيطرة (326)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (202)، ومراكش آسفي (175)، وسوس ماسة (148)، وبني ملال-خنيفرة (140). كما تم تسجيل 95 حالة بجهة العيون الساقية الحمراء، و80 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و62 بجهة فاس-مكناس، و46 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و37 حالة بجهة كلميم واد نون.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 20 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و6 بجهة مراكش آسفي، و5 بكل من جهتي الشرق والرباط سلا القنيطرة، و4 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، وحالتين بجهة سوس ماسة، وحالة واحدة بكل من جهتي فاس مكناس ودرعة تافيلالت.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 493 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و055 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و905 ألف و525 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 27 ألف و138 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 97 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 592 حالة، 58 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 26 في المائة.

(ومع 20/10/2020)