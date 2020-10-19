الاثنين 19 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19)..2117 إصابة جديدة و2449 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 2117 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2449 حالة شفاء، و48 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 175 ألف و749 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 146 ألف و421 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83,3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2976 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1,7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من الدار البيضاء-سطات (651)، والرباط-سلا-القنيطرة (356)، والشرق (474)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (162)، و بني ملال-خنيفرة (117). كما تم تسجيل 92 حالة بجهة سوس-ماسة، و94 بجهة مراكش-آسفي، و89 بجهة درعة-تافيلالت، و77 بجهة فاس-مكناس، و 5 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب، فيما لم تسجل اية حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و12 بجهة الشرق، وأربع حالات بجهة درعة تافيلالت، وثلاث حالات بكل من جهة الرباط-سلا-القنيطرة وجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، وحالتين بكل من جهة بني ملال خنيفرة وجهة سوس-ماسة وجهة مراكش آسفي وجهة فاس- مكناس، وحالة بجهة العيون الساقية الحمراء. وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 484 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 5,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألف و921 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و885 ألف و470 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 26 ألف و352 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة، خلال الـ24 ساعة الأخيرة، 48 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 539 حالة، 64 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 26,5 في المائة.

(ومع 19/10/2020)