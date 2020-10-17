الجمعة 16 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 3498 إصابة جديدة و2953 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة ، عن تسجيل 3498 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2953 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 167 ألف و148 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 138 ألف و989 حالة، بنسبة تعاف تناهز 2، 83 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2818 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1723)، والرباط-سلا-القنيطرة (425)، والشرق (371)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (217)، وبني ملال-خنيفرة (200).

كما تم تسجيل174 حالة بجهو سوس-ماسة، و140 بجهة مراكش آسفي، 108 بجهة درعة-تافيلالت، و60 بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 43 حالة بجهة كلميم-واد نون، و30 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و7 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 17 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، و8 حالات بجهة سوس-ماسة، و7 حالات بجهة الشرق، و4 حالات بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و2 حالات بكل من جهة طنجة-تطوان-الحسيمة وجهة بني ملال-حنيفرة وجهة فاس-مكناس وجهة كلميم-واد نون، وحالة واحدة بجهتي مراكش-آسفي والعيون-الساقية الحمراء.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 450.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 6، 9 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف 103 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و826 ألف و340 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 25 ألف و341 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة ، خلال الـ24 ساعة الأخيرة ، 87 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 546 حالة، 55 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 27 في المائة.

(ومع 16/10/2020)