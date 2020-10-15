بيان حول المواطنين المغاربة العالقين بالجزائر

لجمعية المغربية لحقوق الإنسان

فرع بوعرفة

بيان حول المواطنين المغاربة العالقين بالجزائر

توصل فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة بمناشدة من بعض المواطنين المغاربة المنحدرين من إقليم فجيج والعالقين بالجزائر في ظروف وصفوها بالصعبة بمراكز احتجاز تحت إشراف السلطات والهلال الأحمر الجزائريين.

وحسب تصريحات المعنيين لفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة ، يوجد أزيد من 200 مواطن مغربي محتجزين بمراكز متعددة ومنها تلمسان وبلعباس ومغنية وعنابة ووهران ولعريشة وبشار والجزائر العاصمة.

إن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببوعرفة وهو يتابع هذا الملف الإنساني يعلن للرأي العام الوطني والدولي ما يلي :

ـ مطالبة الدولة الجزائرية بمعاملة المهاجرين المغاربة وفق ما تنص عليه المواثيق الدولية لحقوق والقانون الدولي الإنساني وبمنطق الاحتفاظ وليس التوقيف أو الاحتجاز، وحماية حقوقهم المنصوص عليها وفق الالتزامات الدولية ؛

ـ دعوة الجهات الرسمية المغربية إلى التحرك المستعجل لإنهاء مأساة كل المواطنين المغاربة العالقين بالجزائر مراعاة لأوضاعهم الاجتماعية والإنسانية ؛

ـ مناشدة القوى الديموقراطية والحركة الحقوقية والمنابر الإعلامية والضمائر الحية بالجزائر إلى تبني هذا الملف واتخاذ ما يلزمه واجب التضامن من أجل الطي النهائي لهذا الملف الإنساني.

عن المكتب

الرئيس : الصديق كبوري