المغرب : عدد الاصابات بكوفيد 19 يواصل الارتفاع بتسجيل 3317 إصابة جديدة و2077 حالة شفاء و 46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الخميس 15 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 3317 إصابة جديدة و2077 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الخميس، عن تسجيل 3317 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2077 حالة شفاء، و46 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 163 ألف و650 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 136 ألف و36 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83.1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2772 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1708)، والشرق (419)، والرباط-سلا-القنيطرة (233)، وسوس-ماسة (217)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (202).

كما تم تسجيل 175 حالة بجهة مراكش آسفي، و146 بجهة بني ملال-خنيفرة، و102 بجهة درعة-تافيلالت، و61 حالة بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 36 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء و11 حالة بجهة كلميم-واد نون وسبع حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 19 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وخمس حالات بكل من جهتي الشرق وبني ملال-خنيفرة، وأربع حالات بجهة سوس-ماسة، وثلاث حالات بكل من جهتي الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة-تطوان-الحسيمة، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة بكل من جهتي فاس-مكناس ومراكش-آسفي، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات درعة تافيلالت والعيون-الساقية الحمراء وكلميم-واد نون.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 450.6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 9.1 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و111 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و806 آلاف و237 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 24 ألفا و842 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 48 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 521 حالة، 52 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 25.6 في المائة.

(ومع 15/10/2020)