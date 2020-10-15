مكتبة المختار السوسي…أكبر كذبة عمرانية في مقاطعة المرينيين بفاس…فهل من منقذ ؟

عزيز باكوش

لعل أكبر كذبة عمرانية في مقاطعة المرينيين بفاس هي بناية أطلق عليها ظلما وعدوانا « مكتبة المختار السوسي » المتواجدة مقابل مستشفى لسان الدين بن الخطيب « كوكارد » بشارع أبي عنان المريني .

مرفق عمومي يقع تحت نفوذ الجماعة الحضرية مقاطعة المرينيين بالعاصمة العلمية ، بعد أن التهم الملايين من الدراهم من أموال دافعي الضرائب خلال حملة انتخابية قبل قرابةعقد من الزمن يتحول اليوم إلى مجرد بناية مهجورة، وفي الطريق تدريجيا إلى مطرح نفايات خلفي .

رغم أن البناية » مكتبة المختار السوسي » توجد بموقع استراتيجي بشارع المرينيين و أمام أكبر مستشفى بالمنطقة إلا أن المسؤولين عن تدبير هذه البناية والقائمين على شأنها أرادوا لها أن تتحول بعد سنوات من بنائها إلى خربة مهجورة.

كتبت هذه التدوينة قبل ثلاث سنوات ، وتلقيت وعودا إيجابية في شأنها لكن دون جدوى اليوم أعيد نشرها كما هي

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لا أدري ماسبب هدر هذا الغلاف المالي الباهض التكلفة بهذه الكيفية ودون حسيب او رقيب؟وما خلفيات ودوافع إقبار مشروع بناء مكتبة ،كمشروع حضاري مجتمعي يعزز موروث هذه العاصمة العلمية ؟

ومن الجهة المخولة إليها التحقيق في أسباب فشل مشروع حيوي واستراتيجي ومعاقبة المسؤولين ومحاسبتهم عن هذا الهدر الصريح للمال العام والعبث بانتظارات الساكنة ؟

وما السبل الكفيلة حتى يستعيد هذا المرفق الحيوي وظيفته في التنوير والاشعاع المعرفي ؟

أخيرا وليس بآخر هل نرضى بهكذا جزاء إلى مفكرنا العظيم محمد المختار السوسي مبدع هذه المؤلفات والذخائر :خلال جزولة في أربعة أجزاء- من أفواه الرجال.

رجال العلوم العربية في سوس.أصفى الموارد. بين الجمود والميع وهو رواية من أفكار إسلامية. تقييدات على تفسير الكشاف للزمخشري.

حياة الفقيه العلامة أشرف إمونن.

المعسول في عشرين جزءا. سوس العالمة.

كما أثرى المختار السوسي المكتبة المغربية بعدد من نوادر المخطوطات العربية التي اكتشفها في مختلف المكتبات المغربية