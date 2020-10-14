(كوفيد-19).. وزارة الصحة ـ المغرب ـ تسجيل3387 إصابة جديدة و2497 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

14 أكتوبر 2020

الرباط – أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 3387 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2497 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لـ(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 160 ألف و333 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 133 ألف و959 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83.6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2726 حالة، لتستقر نسبة الفتك عند 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1784)، والشرق (329)، والرباط-سلا-القنيطرة (319)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (185)، ومراكش آسفي (175).

كما تم تسجيل 172 حالة بجهة سوس-ماسة، و137 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و123 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و58 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و51 حالة بجهة فاس-مكناس، و45 حالة بجهة كلميم-واد نون، وتسع حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

وبخصوص حالات الوفاة، فقد أشارت نشرة الوزارة إلى أنه تم تسجيل 12 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وثماني حالات بجهة سوس-ماسة، و4 حالات بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة وبني ملال-خنيفرة وفاس-مكناس، و3 حالات بجهة درعة تافيلالت، وحالتين بجهة مراكش-آسفي، وحالة واحدة بكل من جهات الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة وكلميم-واد نون والداخلة وادي الذهب.

وبحسب النشرة، فقد أصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 441,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 9,3 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و61 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و786 ألف و126 حالة، فيما يبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 23 ألفا و648 حالة.

وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة 62 حالة، ليصل العدد الإجمالي لهذه الحالات إلى 525 حالة، 58 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

أما معدل ملء أسرة الإنعاش الخاصة ب »كوفيد-19″ فقد بلغ 26 في المائة.

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