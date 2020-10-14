شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ تجزئة النور جزيرات وجدة
تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح جزيرات بتجزئة النور بوجدة ، كما هو مبين في الجدول اسفله
1ـ العملية : تجزئة النور…مكان تواجد المشروع : وجدة….نوع البقع : جزيرة ..نوع المنتوج : 96…المساحة : 1675 متر مربع
2 ـ العملية : تجزئة النور …مكان تواجد المشروع : وجدة …نوع البقع : جزيرة .. رقم المنتوج : 97 ..المساحة 1675 متر مربع
فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بوجدة بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان
العمران جهة الشرق
الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس العمارة س بوجدة
الهاتف : 0536682765
الفاكس : 0536246869
العمران جهة الشرق شركة تابعة لمجموعة العمران
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