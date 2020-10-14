شركة العمران جهة الشرق : اعلان بيع عن طريق الشباك المفتوح ـ تجزئة النور جزيرات وجدة

تعلن شركة العمران جهة الشرق انها تضع للبيع عن طريق الشباك المفتوح جزيرات بتجزئة النور بوجدة ، كما هو مبين في الجدول اسفله

1ـ العملية : تجزئة النور…مكان تواجد المشروع : وجدة….نوع البقع : جزيرة ..نوع المنتوج : 96…المساحة : 1675 متر مربع

2 ـ العملية : تجزئة النور …مكان تواجد المشروع : وجدة …نوع البقع : جزيرة .. رقم المنتوج : 97 ..المساحة 1675 متر مربع

فعلى الأشخاص الراغبين في الاقتناء ، الاتصال بالمستشارين التجاريين للوكالة التجارية العمران بوجدة بالعنوان المذكور اسفله ابتداء من صدور هذا الاعلان

العمران جهة الشرق

الكائنة بشارع البكاي لهبيل ساحة 3 مارس العمارة س بوجدة

الهاتف : 0536682765

الفاكس : 0536246869

العمران جهة الشرق شركة تابعة لمجموعة العمران