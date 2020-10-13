الفنان عزيز سعد الله في ذمة الله

عزيز باكوش

أعلن رئيس النقابة الوطنية لمهنيي الفنون الدرامية، اليوم الثلاثاء 13 اكتوبر 2020 وفاة الممثل المغربي القدير عزيز سعد الله. و كتب بوحسين على صفحته الفايسبوكية يقول : » الفنان الكبير سعد الله عزيز في ذمة الله . إنا لله وإنا اليه راجعون عزیز سعد الله مؤلف وممثل ومخرج مغربي مسرحي وسينمائي من مواليد الدار البيضاء سنة 1950، قدم الكثير من الأعمال الناجحة سواء في المسرح (سعدك يا مسعود – النخوة على لخوا – خلي بالك من مدام – برق ماتقشع – کوسطة يا وطن) أو في السينما (ساعي البريد – عرس الآخرين – بیضاوة – نامبر وان) وفي التلفزيون حيث قدم وكتب العديد من الأفلام ومن بين أعماله (السلسلة الكوميدية تلفزيون ثلاثة – كاريكاتير – صور ضاحكة – مواقف – لالة فاطمة لثلاث مواسم). نال جائزة أفضل ممثل في مهرجان مونتريال ومهرجان باستيا بفرنسا، كما أخرج للسينما فیلم زمن الإرهاب، قدم مسرحياته في العالم العربي وأوروبا وأمريكا وكندا، أسس فرقة مسرح الثمانين صحبة زوجته الممثلة خديجة أسد التي تشاركه أغلب أعماله.