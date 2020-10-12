استفادة 9524 معتقلا من عملية المحاكمات عن بعد ما بين 5 و9 أكتوبر الجاري

الاثنين 12 أكتوبر، 2020

علن المجلس الأعلى للسلطة القضائية أن 9524 معتقلا استفادوا من عملية المحاكمات عن بعد، خلال الفترة ما بين 5 و9 أكتوبر الجاري، وذلك بعد موافقتهم، دون الحاجة إلى نقلهم إلى مقرات المحاكم.

وأوضح المجلس في بلاغ يوم الاثنين، حول الحصيلة الأسبوعية لتفعيل المحاكمات عن بعد، أن مشروع المحاكمة عن بعد الذي أطلقه بمعية باقي الشركاء في منظومة العدالة، سجل خلال الأسبوع الثاني من الشهر السادس (من الاثنين 5 إلى الجمعة 09 أكتوبر 2020)، حصيلة متميزة بالنظر إلى الأرقام المسجلة، موضحا أن مختلف محاكم المملكة عقدت خلال هذه الفترة 403 جلسات أدرجت خلالها 8096 قضية، واستفاد منها 9524 معتقلا.

وأشار المجلس إلى أن مشروع المحاكمة عن بعد يأتي تكريسا لقيم الانفتاح والتواصل بخصوص مختلف التدابير المتخذة من طرف المجلس الأعلى للسلطة القضائية للحد من انتشار « فيروس كورونا » ببلادنا، مؤكدا استمرار انخراطه في مشروع المحاكمة عن بعد بسائر الدوائر القضائية، وذلك من أجل ضمان استمرار المحاكم في القيام بمهامها الدستورية وتكريس الحق في محاكمة عادلة داخل آجال معقولة.

وبعد أن ثمن المجلس روح المسؤولية والانخراط القوي لكل مكونات العدالة في هذا المشروع المقدام، دعا الجميع الى مواصلة الالتزام والتقيد الصارم بكافة القيود الاحترازية والإجراءات الوقائية المعمول بها تفاديا لكل المخاطر المحتملة في هذه الظرفية الاستثنائية.

(ومع 12/10/2020)