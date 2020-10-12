انخفاض محسوس في عدد الاصابات بكوفيد 19 ـ بالمغرب ..تسجيل 1357 إصابة جديدة و2091 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 12 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 1357 إصابة جديدة و2091 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2091 حالة شفاء، و31 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 153 ألف و761 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 129 ألف و498 حالة، بنسبة تعاف تناهز 84.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2636 حالة، لتستقر نسبة الفتك في 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (529)، والرباط-سلا- القنيطرة (205)، ومراكش آسفي (171). كما تم تسجيل 121 حالة بجهة الشرق، و107 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و95 حالة بجهة طنجة تطوان الحسيمة، و57 حالة بجهة فاس مكناس، و37 حالة بجهة سوس ماسة، و19 حالة بجهة درعة تافيلالت، و16 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب. أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل خمس حالات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات (كلها بالدار البيضاء)، ومراكش آسفي، وفاس مكناس، وأربع حالات بجهة طنجة تطوان الحسيمة، وثلاث حالات بكل من جهة الرباط سلا القنيطرة، وجهة الشرق، وحالتان بكل من جهات بني ملال خنيفرة، وسوس ماسة، ودرعة تافيلالت.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 423,4 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 3,7 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 18 ألف و952 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و744 ألف و50 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج، حاليا، 21 ألفا و627 حالة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 464 حالة، 48 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 12/10/2020)