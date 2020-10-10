المغرب » عدد المصابين بفيروس كورونا في ارتفاع مستمر ..تسجيل 3443 إصابة جديدة و1832 حالة شفاء و 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

10 أكتوبر 2020

الرباط – أعلنت وزارة الصحة، اليوم السبت، عن تسجيل 3443 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1832 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 149 ألف و841 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 124 ألف و854 حالة، بنسبة تعاف تناهز 83.3 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2572 حالة، لتستقر نسبة الفتك في 1.72 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1733)، والرباط-سلا- القنيطرة (407)، وجهة الشرق (250)، ومراكش آسفي (223)، وسوس-ماسة (204).

كما تم تسجيل 194 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و174 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و103 حالات بجهة درعة تافيلالت، إلى جانب تسجيل 80 حالة بجهة فاس- مكناس، و34 بجهة العيون الساقية الحمراء، و32 بجهة كلميم واد نون، وتسع حالات بالداخلة وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 18 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وخمس حالات بجهة مراكش آسفي، وأربع حالات بجهتي سوس ماسة وفاس مكناس، وثلاث حالات ببني ملال خنيفرة، وحالتي وفاة بكل من جهات الرباط سلا القنيطرة والشرق وطنجة تطوان الحسيمة، فيما تم تسجيل حالة وفاة واحدة بكل من جهتي درعة تافيلالت والعيون الساقية الحمراء.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 412,6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 9,5 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و688 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و703 ألف و943 حالة

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج، حاليا، 22 ألفا و415 حالة، أي بمعدل 61.7 حالة لكل مائة ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 445 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي

ومع.