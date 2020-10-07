(عدد الاصابات الجديدة من كورونا في المغرب في تصاعد : تسجيل . 2776 إصابة جديدة و2788 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 07 أكتوبر، 2020

(كوفيد-19).. 2776 إصابة جديدة و2788 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2776 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2788 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 140 ألف و24 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 118 آلف و142 حالة، بمعدل تعاف يناهز 84،4 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2439 حالة، بمعدل فتك يصل إلى 1.7 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1517 حالة)، والرباط-سلا-القنيطرة (236)، وبني ملال-خنيفرة (222)، ومراكش-آسفي (171)، وسوس-ماسة (166)، وجهة الشرق (127).

كما تم تسجيل 85 حالة إصابة بجهة كلميم واد نون، و80 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و72 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و49 بجهة فاس-مكناس، إلى جانب تسجيل 47 حالة إصابة بجهة العيون الساقية الحمراء، وأربع حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 7 حالات بجهة الدار البيضاء-سطات، وست حالات بجهة مراكش-آسفي، وخمس حالات بجهة بني ملال-خنيفرة، وثلاث حالات بكل من جهتي سوس-ماسة والشرق، وحالتين بجهة فاس-مكناس، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة وكلميم واد-نون والعيون الساقية الحمراء.

وأصبح مؤشر الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 385،6 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 7،6 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و707 حالات من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و638 ألف و341 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 19 ألف و443 حالة، أي بمعدل 53،5 حالة لكل مائة ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة إلى 424 حالة، 40 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 07/10/2020)