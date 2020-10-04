جمعيات وفنانون من الجهة الشرقية يستفيدون من الدعم المخصص لمجال الفنون برسم سنة 2020

عبدالقادر كتــرة

في إطار دعم مجال الفنون، أطلقت وزارة الثقافة والشباب والرياضة – قطاع الثقافة – بتاريخ 17 يونيو 2020 برنامج دعم استثنائي يرمي إلى تشجيع المشاريع الثقافية والفنية في مجالات المسرح والموسيقى والأغاني وفنون العرض والفن الكوريغرافي والفنون التشكيلية والبصرية لمواكبة مختلف الفاعلين في هذا الميدان.

وتنفيذا للنصوص القانونية المنظمة والمحددة لكيفيات منح الدعم في المجالات المذكورة، وتطبيقا لدفتر التحملات المؤطر للدعم برسم سنة 2020 اجتمعت لجـان الدعم المكلفة بدراسة ملفات طلبات الدعم وقامت بمعالجة 1096 مشروعا، ودعمت منها 459 مشروعا موزعة، حيث خصصت 19.630.000 درهم لدعم 173مشروعا في مجال الجولات المسرحية، و3.148.500 درهم لدعم 140 مشروعا في مجالي اقتناء الأعمال الفنية التشكيلية والبصرية ودعم معارض الفنون التشكيلية والبصرية التي تنظمها أروقة المعارض المتخصصة، و14.000.000 درهم لدعم 146مشروعا في مجالات الموسيقى والأغاني وفنون العرض والفن الكوريغرافي.

الوزارة ألحت على المترشحين الحائزين على الدعم في إطار تدبير الظرفية الوبائية الراهنة وتنفيذا لمقتضيات التدابير الحمائية، إرسال الصيغة الورقية من ملف الترشيح كاملا تبعا لما تضمنه دفتر التحملات من مقتضيات، حصريا عبر البريد، مباشرة بعد توصلهم بالعقود، تجنبا لأية تعقيدات في عملية صرف الدفعات.

وحسب اللائحة الرسمية التي أعلنت عنها الوزارة في موقعها الرسمي استفاد بالجهة الشرقية فيما يخص المشاريع الحاصلة على دعم الجولات المسرحية الوطنية برسم سنة 2020، كل من فرقة أمزيان للمسرح بالناظور بمسرحية « تاخشبت » لمحمد أدرغال ( 105000 درهم)، وفرقة يوبا للإبداع المسرحي والثقافي ببمسرحية « الناظور أفينيان » لياسين بوقراب ( 105000 درهم)، وفرقة رواد الخشبة للمسرح ببركان بمسرحية « أبو الغرائب في بلاد العجائب » لعيسى شلفي (105000 دهم)، وفرقة مسرح مناجم جرادة بجرادة بمسرحية « كرنفال » لحفيظ موساوي ( 105000 درهم)، ومحترف الجوهرة السوداء للمسرح والسينما بمسرحية بجرادة « ترحال » للخضر مجدوبي (105000 درهم)، ووفرقة بسمة للإنتاج الفني من وجدة بمسرحية « الطباشير » لمحمد الشركي ( 105000 درهم)

وفي صنف اقتناء اللوحات التشكيلية استفاد كل من الفنانين محسن الرحاوي من جرادة وخالد البكاي من وجدة، فيما لم يستفد أحد في دعم معارض الفنون التشكيلية والبصرية التي تنظمها أروقة العرض المتخصصة .

أما في ما يخص دعم الموسيقى والأغاني وفنون العرض والفن الكوريغرافي استفادت شركة Société SIFER EVENT وجدة لصاحبها يوسف سيفر (90000 درهم)، والفنان رضا بوشناق من وجدة (100000 درهم) ، وجمعية الكندي للموسيقى رشيد الماحي وجدة (60000 درهم).