(كوفيد-19)..المغرب تسجيل 2470 إصابة جديدة و2462 حالة شفاء و 42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 30 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2470 إصابة جديدة و2462 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2470 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2462 حالة شفاء، و42 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 123 ألف و653 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 102 ألف و715 حالة، بمعدل تعاف يناهز 83,1 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2194 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1303)، والرباط-سلا- القنيطرة (232)، ودرعة تافيلالت (169)، ومراكش آسفي (165)، والشرق (160).

كما تم تسجيل 124 حالة بجهة بني ملال-خنيفرة، و113 بجهة سوس-ماسة، و 79 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و56 بجهة فاس- مكناس، و45 بجهة كلميم-واد نون، و17 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و7 حالات بجهة الداخلة-وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر ، حسب نشرة الوزارة ، تسجيل 16 حالة بجهة الدار البيضاء-سطات، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط- سلا-القنيطرة وسوس-ماسة، و4 حالات بجهة درعة-تافيلالت، و8 حالات بجهة مراكش-آسفي، و3 بجهة الشرق، و9 بجهة بني ملال-خنيفرة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 340,5 إصابة لكل مائة ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 6,8 لكل مائة ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و358 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و497 ألف و661 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج ، حاليا ، 18 ألفا و744 حالة، أي بمعدل 51,6 حالة لكل مائة ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 432 حالة، 54 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي، و128 تحت التنفس الاصطناعي غير الاختراقي.

ومع 30/09/2020