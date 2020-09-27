. عدد الاصابات بفيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ ما زال يواصل ارتفاعه في المغرب بتسجيل 2444 إصابة جديدة و1441 حالة شفاء و 28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأحد 27 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2444 إصابة جديدة و1441 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأحد، عن تسجيل 2444 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1441 حالة شفاء، و28 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 117 ألف و685 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 95 ألف و591 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 2069 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (969)، والرباط-سلا- القنيطرة (348)، وسوس-ماسة (333)، وبني ملال – خنيفرة(226)، ومراكش-آسفي (187)، ودرعة-تافيلالت (143)، وطنجة-تطوان-الحسيمة (84)، وفاس-مكناس (66).

كما تم تسجيل (38) حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و(34) بجهة الشرق، و(9) حالات بجهة كلميم واد نون، و(7) بجهة الداخلة وادي الذهب.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل ست حالات بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، وخمس بجهة الرباط سلا القنيطرة، و3 بجهتي درعة تافيلالت والشرق، وحالتين بكل من جهتي سوس ماسة وبني ملال خنيفرة، وحالة واحدة بجهة فاس-مكناس.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 324 إصابة لكل 100 ألف نسمة، مع مؤشر إصابة يبلغ 6,7 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و509 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و435 ألف و665 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا، 20 ألفا و25 حالة، أي بمعدل 55 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 369 حالة، 38 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

(ومع 27/09/2020)