عبدالقادر كتــرة

مفاجأة رياضة من العيار الثقيل رياضية كشف عنها روبيرطو كارلوس، النجم البرازيلي السابق، بإعلانه عن تعاقد الوداد الرياضي مع اللاعب الفرنسي « إنزو زيدان »، ابن مدرب فريق ريـال مدريد زين الدين زيدان.

« روبيرطو كارلوس » نجم ريال مدريد السابق، نشر فيديو يعلن من خلاله عن تعاقد الوداد مع نجل زيدان البكر، قادما من ألميريا الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، دون الإعلان عن التفاصيل.

النجم البرازيلي المعتزل ظهر على مقطع فيديو تداوله نشطاء السوشيال ميديا وقال خلاله، حسب ما تناقلته وسائل الإعلام الرياضية، « أنا موجود مع الرئيس سعيد ناصيري، كما تعلمون فأنا أعمل مع السيد باولو والسيد إحسان ».

نجل المدير الفني الحالي لريال مدريد، وسط ميدان مهاجم، انضم لصفوف ألميريا الذي يمتلكه المستشار السعودي تركي آل الشيخ خلال سوق الانتقالات الشتوي الماضي قادمًا من ديبورتيفو ألفيش البرتغالي.

ويأتي هذا قبل شهر من نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا 2020 والتي سيواجه فيها البطل المصري « الأهلي »، مع الإشارة إلى أن اللاعب الفرنسي ليس له حضور قوي ولم ينل من الشهرة كما نالها والده، ولم يلعب في الفريق الأول الإسباني « لا كازا بلاكا » إلا 45 دقيقة مع فريق خلال كأس الملك 2016.

« إنزيو » نجل « زيزو » البالع من العمر الـ25 عامًا لعب 3 مباريات مع ألميريا في دوري الدرجة الثانية الإسباني خلال موسم 2019-2020 ، منهم واحدة فقط أساسيًا.