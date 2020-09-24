و أخيرا تمت المصادقة النهائية على تشييد ـ المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية و التكنولوجيا الحيوية ـ بمدينة ازرو -إقليم إفران-

عبد العزيز الفلاحي

هنيئا لساكنة اقليم افران

« Ecole Nationale Supérieur d’Agro-alimentaire et de Biotechnologie »

(ENSAB)

تابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس

و ذلك تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية الرامية للرقي بقطاع التربية الوطنية والتكوين المهني.

فهذه المدرسة تهدف إلى تكوين مهندسين متخصصين في قطاع الزراعة الغدائية ,شعبة جديدة لا توجد في المدارس الوطنية الأخرى أخدين بعين الاعتبار خاصية جهة فاس مكناس على العموم و إقليم إفران على الخصوص.

هذه المدرسة التي سترى النور في مدينة ازرو إقليم إفران و التي ستحتضن شباب الإقليم و بعض الأقاليم المجاورة, و هي نتيجة للمجهودات و الاتصالات التي قامت بها السلطة الإقليمية , لما توليه من عناية خاصة لشباب الإقليم , و تحفيزهم على متابعة التعليم العالي.

و نحمد الله تعالى, على هذا المشروع الضخم» المدرسة الوطنية العليا للزراعة الغذائية و التكنولوجيا الحيوية « بإقليم إفران الذي سيتم تشييده على مساحة تفوق 8 هكتارات بمدينة ازرو و طبقا للمعايير و المواصفات الدولية و يتخرج منه مهندسون متخصصون في الزراعات الغذائية والذي نتمنى أن يعطي قيمة مضافة للسمعة و الإشعاع الذي كان يميز الإقليم.