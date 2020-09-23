(كوفيد-19).. 2397 إصابة جديدة و2361 حالة شفاء و 29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية بالمغرب

الأربعاء 23 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2397 إصابة جديدة و2361 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2397 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2361 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 107 ألفا و743 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 88 ألف و244 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81،9 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1918 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1120)، والرباط-سلا- القنيطرة (338)، وجهة مراكش آسفي (212)، ودرعة- تافيلالت (155)، وبني ملال خنيفرة (142)، وسوس-ماسة (112).

كما تم تسجيل 111 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و72 بجهة الشرق، و70 بجهة مكناس-فاس، و29 بجهة كلميم واد نون، و22 بجهة الداخلة-واد الذهب، و14بجهة العيون-الساقية الحمراء.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 12 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و5 بجهة بني ملال خنيفرة، و4 بجهة سوس ماسة، و2 بكل من جهات مراكش آسفي ودرعة تافيلالت وفاس مكناس، وحالة واحدة بكل من جهتي الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 296.7 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 6.6 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و107 حالة حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و349 ألف و630 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 17 ألفا و581 حالة، أي بمعدل 48,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 281 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 23/09/2020