(كوفيد-19)..المغرب يسجل 2227 إصابة جديدة و1725 حالة شفاء و 34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الثلاثاء 22 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2227 إصابة جديدة و1725 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الثلاثاء، عن تسجيل 2227 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1725 حالة شفاء، و34 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي ل(كوفيد-19)، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 105 ألفا و346 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 85 ألف و883 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81،5 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1889 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1002)، والرباط-سلا- القنيطرة (478)،وجهة درعة- تافيلالت (165)، وسوس-ماسة (136)، ومراكش-آسفي (119).

كما تم تسجيل 107 حالات بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و74 بجهة بني ملال-خنيفرة، و57 بجهة مكناس-فاس، و33 بجهة الشرق، و29 بجهة الداخلة-واد الذهب، و16 بجهة العيون-الساقية الحمراء، و11 بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 12 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و7 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و4 بجهة مراكش-آسفي، و3حالات وفاة بكل من جهتي طنجة-تطوان- الحسيمة وبني ملال-خنيفرة، و2 بكل من جهتي الشرق ودرعة-تافيلالت، وحالة وفاة واحدة بجهة فاس-مكناس.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 290 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 6 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و66 حالة حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و328 ألف و523 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 17 ألفا و574 حالة، أي بمعدل 48,4 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 277 حالة، 47 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 22/09/2020