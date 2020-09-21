الاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات

بلاغ صحفي

انتخاب جمال ألحيان رئيسا للاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات

انتخب السيد جمال ألحيان، صاحب قاعة أفراح سوس بأكادير، رئيسا للاتحاد المغربي لأرباب ومسيري قاعات الحفلات خلال الجمع العام التأسيسي الذي احتضنته قاعة الاجتماعات بغرفة التجارة والصناعة والخدمات بحضور مهنيين من مختلف جهات المملكة، وذلك يوم السبت 19 شتنبر 2020 .

وتميز الجمع العام بتلاوة ومناقشة مشروع القانون الأساسي الذي تمت المصادقة عليه بعد إدخال التعديلات المتفق عليها ، وبعد انتخاب الرئيس تم تكليفه بتشكل المكتب التنفيذي للاتحاد الذي يتشكل من 17 عضوا منهم ممثلة كل جهات المملكة ، واختتم الجمع بتلاوة برقية الولاء والإخلاص المرفوعة إلى جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.

ويعول مهنيو القطاع على هذا الإطار المستقل لهيكلة قطاع الحفلات وتقنينه والعمل على تنظيمه تنظيما جيدا ومحكما وتوثيق أواصر التضامن والتعاون بين كافة العاملين في القطاع وتعميق الوعي بدور العمل الجمعوي التطوعي للمساهمة في تحقيق التنمية المستدامة ومواجهة الآفات الاجتماعية والدفاع على مصالح قاعات الحفلات على الصعيد الوطني،فضلا على النهوض بالوضعية الاجتماعية للمستخدمين بالقطاع وتنظيم التظاهرات وتأطير وتأهيل وتكوين العاملين في هذا المجال وتنظيم مخيمات ورحلات وملتقيات لفائدة ابناء أرباب ومسيري قاعات الحفلات ومستخدميهم وتنظيم أنشطة اجتماعية لفائدة نزلاء مؤسسات الرعاية الاجتماعية والقيام بأنشطة لفائدة الفئات المعوزة والمشاركة في برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما يروم الاتحاد تمثيل المغرب في المناسبات ذات العلاقة التي يتم تنظيمها في الداخل والخارج وتوطيد أواصر الصداقة والتعاون بين الاتحاد والمؤسسات المهتمة محليا ووطنيا ودوليا، وعقد شراكات مع المؤسسات الحكومية والغير الحكومية وربط علاقات التعاون والشراكة مع المنظمات الحكومية وغير الحكومية داخل التراب الوطني وخارجه، إلى جانب الاهتمام بالبيئة والمحيط والمساهمة في ترسيخ التربية البيئية في اوساط قاعات الحفلات والاحتفال بالمناسبات الدينية والوطنية.