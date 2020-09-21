.. المغرب يسجل اعلى رقم في حالات الشفاء من فيروس كورونا ـ كوفيد 19 ـ 3426 حالة شفاء و1376 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

الاثنين 21 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 3426 حالة شفاء و1376 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 3426 حالة شفاء من فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و1376 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في النشرة اليومية لنتائج الرصد الوبائي لكوفيد-19، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 103 ألف و119 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 84 ألف و158 حالة، بمعدل تعاف يناهز 81,6 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1855 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

ومع 21/09/2020