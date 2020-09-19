هل اصبح وباء كورونا (كوفيد-19)..خارج السيطرة بالمغرب ؟ تسجيل 2760 إصابة جديدة و1760 حالة شفاء و 41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الجمعة 18 سبتمبر، 2020

(كوفيد-19).. 2760 إصابة جديدة و1760 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الجمعة، عن تسجيل 2760 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1760 حالة شفاء، و41 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة ، في نشرة (كوفيد-19) اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 97 ألف و264 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 76 ألف و690 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78,8 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1755 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1101)، والرباط-سلا- القنيطرة (401)، ومراكش-آسفي (295)، وسوس-ماسة (169)، ودرعة-تافيلالت (162).

كما تم تسجيل 151 حالة بجهة بني ملال-اخنيفرة، و116 بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و115 بجهة الشرق،و109 بجهة مكناس-فاس، و(70) بجهة العيون-الساقية الحمراء، و(62) بجهة الداخلة-واد الذهب،و(9) بجهة كلميم-واد نون.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 11 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات و3 بكل من جهتي الرباط-سلا- القنيطرة وفاس-مكناس، و11 بجهة مراكش-آسفي، و4 بجهة سوس-ماسة، و2 بجهة بني ملال-خنيفرة، و5 بجهة طنجة-تطوان- الحسيمة، وحالة واحدة بكل من جهة الشرق وجهة العيون-الساقية الحمراء.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 267,8 إصابة لكل 100 ألف نسمة، ومؤشر الاصابة 7,6 لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 21 ألف و33 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و245 ألف و43 حالة.

ويبلغ مجموع احالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 18 ألفا و819حالة، أي بمعدل 51,8 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 264 حالة، 41 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 18/09/2020