الاثنين 14 سبتمبر، 2020

وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (1517) إصابة جديدة و1442 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم الاثنين، عن تسجيل 1517 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1442 حالة شفاء، و36 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 88 ألف و203 حالات منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 68 ألف و970 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78.2 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1614 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (518)، والرباط-سلا-القنيطرة (292)، ومراكش-آسفي (160)، وبني ملال-خنيفرة (132)، وسوس-ماسة (132)، وفاس-مكناس (67).

كما تم تسجيل 61 حالة بجهة درعة-تافيلالت، و58 حالة بكل من جهتي الشرق وطنجة-تطوان-الحسيمة، و28 حالة بجهة الداخلة-وادي الذهب، و11 حالة بجهة كلميم-واد نون، فيما لم تسجل جهة العيون الساقية الحمراء أية حالة إصابة.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 17 حالة وفاة بجهة الدار البيضاء-سطات، و4 حالات بجهة بني ملال خنيفرة، و3 حالات بكل من جهتي درعة-تافيلالت والشرق، وحالتي وفاة بكل من جهات مراكش- آسفي وسوس-ماسة والعيون-الساقية الحمراء، وحالة وفاة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة وفاس-مكناس وطنجة-تطوان-الحسيمة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 243 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 4,2 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و177 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و163 ألف و560 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 17 ألفا و619 حالة، أي بمعدل 48،5 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 275 حالة، 59 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 14/09/2020