وجدة في 11 شتنبر 2020

بلاغ صحفي

سلسة ندوات رقمية حول موضوع

« أدوار الفاعلين المحليين والجهويين في تدبير أزمة جائحة كورونا على مستوى جهة الشرق »

في إطار مشروع « دعم ومواكبة مسلسل المشاركة الديمقراطية بجهة الشرق »، الذي تطلقه جمعية » التعاون للثقافة والتنمية » ACODEC و منظمة « حركة من اجل السلام » MPDL، وبدعم من الاتحاد الأوربي UE، وبشراكة مع جامعة محمد الأول وجدة و جمعية تنمية، سيتم تنظيم سلسلة من اللقاءات الرقمية بين يوليوز وشتنبر 2020حول مواضيع ذات الصلة بآليات المشاركة الديمقراطية في ظل الظرفية التي تعيشها بلادنا والعالم جراء تفشي وباء كوفيد 19.

وهي اللقاءات التي تهدف الى تسليط الضوء على الأدوار المهمة التي يضطلع بها الفاعلون المحليون والجهويون على مستوى جهة الشرق في مسلسل البناء الديمقراطي وتحقيق التنمية خاصة في ظل جائحة كورونا، حيث ستعرف هذه اللقاءات مشاركة مجموعة من المسؤولين العموميين والمنتخبين على الصعيد الترابي للجهة، الى جانب ممثلين عن السلطات المحلية وأساتذة جامعيين وممثلين عن المجتمع المدني، وكذا أعضاء من الهيئات المنشأة في إطار اليات الديمقراطية التشاركية.

وفي هذا السياق، وبعد النجاح المهم الذي عرفه اللقاء الأول المنظم عن بعد خلال يوليوز الماضي حول موضوع « دور المجالس المنتخبة في تدبير ازمة جائحة كورونا »، سيتم تنظيم ثلاثة لقاءات أخرى خلال شهر شتنبر على النحو التالي:

الندوة الثانية يوم الأربعاء 16 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء على تطبيق زووم حول موضوع: أي دور لمنظمات المجتمع المدني وفعالياته في تدبير ازمة جائحة كورونا؟

الندوة الثالثة يوم الأربعاء 23 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء على تطبيق زووم حول موضوع: اثار فيروس جائحة كورونا على النساء والفئات الهشة واي دور لهيئات المساواة وتكافئ الفرص في ظل الجائحة

الندوة الرابعة يوم الأربعاء 30 شتنبر 2020 على الساعة السادسة مساء على تطبيق زووم، حول موضوع: الشباب في مواجهة ازمة جائحة كورونا: الواقع والتحديات

وبناءا عليه نتشرف بدعوتكم لتغطية أشغال هذه اللقاءات على مختلف منصات منبركم الإعلامي

للتسجيل، المرجو الضغط على الرابط التالي:

https://us02web.zoom.us/meeting/register/tZIkd-6tqzstH9R2Id-_xARB6WU-eCgpmvMi

وللمزيد من المعلومات، المرجو الاتصال ب: كريمة غانم، خبيرة في مجال السياسات العمومية والتواصل الرقمي والمشرفة على تنظيم اللقاءات

+212 660 44 14 77

المرفقات: أرضية اللقاءات ونسخة أولية من البرامج.