السبت 12 سبتمبر، 2020

وزارة الصحة: كوفيد-19.. تسجيل (2238) إصابة جديدة و1673 حالة شفاء خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، يوم السبت، عن تسجيل 2238 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و1673 حالة شفاء، و29 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت وزارة الصحة، في نشرة “كوفيد-19” اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 84 ألف و435 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 65 ألف و867 حالة، بمعدل تعاف يناهز 78 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1553 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,8 بالمائة.

وتتوزع الحالات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (798)، وسوس-ماسة (329)، والرباط-سلا-القنيطرة (237)، ودرعة-تافيلالت (225)، ومراكش-آسفي (176).

كما تم تسجيل 124 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و101 حالة بجهة فاس-مكناس، و85 حالة بجهة الشرق، و75 حالة بجهة بني ملال خنيفرة، و72 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و10 حالات بجهة كلميم-واد نون، و6 حالات بجهة العيون الساقية الحمراء.

أما توزيع حالات الوفيات، فيظهر، حسب نشرة الوزارة، تسجيل 8 حالات وفاة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش- آسفي، و6 حالات وفاة بجهة فاس- مكناس، وحالتين بكل من جهتي بني ملال خنيفرة ودرعة تافيلالت، وحالة واحدة بكل من جهات الرباط-سلا-القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة وكلميم واد نون.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 232,5 إصابة لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 6,2 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألف و892 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و122 ألف و961 حالة.

ويبلغ مجموع الحالات النشطة، التي تتلقى العلاج حاليا، 17 ألفا و15 حالة، أي بمعدل 46،9 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ويصل مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة، إلى 252 حالة، 51 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 12/09/2020