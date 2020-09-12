إشراف عامل إقليم إفران على انطلاقة مشاريع تهيئة الأحياء الناقصة التجهيز بمدينة ازرو

عبدالعزيز الفلاحي

في إطار برنامج التهيئة التي تشهدها جل الجماعات الترابية بإقليم إفران و التي عرفت من قبل تركيزا ملحوظا في العالم القروي, قام السيد عبد الحميد المزيد عامل الإقليم رفقة المصالح التقنية بالعمالة والمصالح الخارجية المعنية , بزيارة ميدانية لمدينة ازرو لإعطاء انطلاقة أشغال تهيئة مجموعة من الأحياء الناقصة التجهيز ويتعلق الأمر بكل من الأحياء التالية : حمو و حماد , أجلاب , تاباضليت , الرتاحة , التاج , شارع النخيل و أحياء تيزي , القشلة , سيدي عسو, وتتضمن هذه المشاريع عملية التطهير والإنارة وإحداث حدائق ومناطق خضراء والتبليط والترصيف حيث قدر مبلغ هده المشاريع ب100 مليون درهم بمساهمة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية , وزارة الداخلية , و زارة الاسكان , المجلس الاقليمي لافران و شركة العمران فاس و تهم تهيئة جميع احياء و الحاور الرئيسية لمدينة ازرو .

وتهدف عملية التهيئة الى توفير بيئة سليمة وخدمات اساسية وبنية تحتية ملائمة تستجيب لمتطلبات الساكنة كما انتقل عامل الإقليم إلى حي تيزي للوقوف على المراحل الاخيرة لمشروع تهيئة هدا الحي حيث كانت مناسبة للقاء المواطنين والإنصات لأرائهم و قد استحسن المواطنون المعنيون بعملية التهيئة عن تقديرهم للمجهودات التي يقوم بها عامل الاقليم خاصة فيما يتعلق بالحرص جودة العمل واحترام مدة تنفيذ المشاريع واختتم العامل زيارته لمدينة ازرو بزيارة لقسم كوفيد19 بالمستشفى المحلي الاطلس قصد الاطلاع على سير العمل بهذا القسم من خلال التواصل مع الأطر الطبية والتمريضية التي تشهدها جل الجماعات التابعة لإقليم إفران .