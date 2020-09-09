وزارة الصحة: كوفيد-19 .. تسجيل (2157) إصابة جديدة و2484 حالة شفاء و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية

الأربعاء 09 سبتمبر، 2020

أعلنت وزارة الصحة، يوم الأربعاء، عن تسجيل 2157 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، و2484 حالة شفاء، و26 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة المنصرمة.

وأوضحت الوزارة في نشرة « كوفيد-19 » اليومية، أن الحصيلة الجديدة رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى 77 ألفا و878 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس الماضي، ومجموع حالات الشفاء التام إلى 59 ألفا و723 حالة، بمعدل تعاف يناهز 76,7 في المائة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 1453 حالة، ليستقر معدل الفتك في 1,9 بالمائة.

وتتوزع الحالات الجديدة المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة عبر جهات المملكة، بين كل من جهات الدار البيضاء-سطات (1169)، ودرعة-تافيلالت (155)، وسوس-ماسة (139)، ومراكش-آسفي (138)، وبني ملال-خنيفرة (132).

كما تم تسجيل 129 بجهة الرباط-سلا-القنيطرة، و96 حالة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، و73 حالة بجهة فاس-مكناس، و57 حالة بجهة الشرق، و44 حالة بجهة الداخلة وادي الذهب، و15 حالة بجهة العيون-الساقية الحمراء، و10 حالات بجهة كلميم-واد نون.

وبخصوص الوفيات الجديدة، فقد تم تسجيل 6 حالات وفاة بكل من جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس، و5 حالات بكل من جهتي درعة-تافيلالت ومراكش-آسفي، وحالة واحدة بكل من جهات سوس-ماسة، وبني ملال-خنيفرة، وطنجة تطوان-الحسيمة.

وأصبح معدل الإصابة التراكمي بالمغرب يناهز 214,5 إصابات لكل 100 ألف نسمة، حيث أصيب 5,9 أشخاص لكل 100 ألف نسمة خلال الـ24 ساعة المنصرمة، مع استثناء 20 ألفا و617 حالة من كونها مصابة بالمرض، ليرتفع إجمالي الحالات المستبعدة إلى مليونين و60 ألفا و286 حالة.

وبحسب نشرة الوزارة، فقد بلغ مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج حاليا 16 ألفا و702 حالة، أي بمعدل 46 حالة لكل 100 ألف نسمة.

أما مجموع الحالات الخطيرة أو الحرجة الموجودة حاليا بأقسام الإنعاش والعناية المركزة فقد ارتفع إلى 244 حالة، 52 منها تحت التنفس الاصطناعي الاختراقي.

ومع 09/09/2020