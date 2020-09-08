ذة. سليمة فراجي

لتكون محل ثقة من طرف الأغيار ويكون لآرائك وتوجيهاتك تأثير على الرأي العام ،يجب ان تثبت ان حصيلتك كانت مشرفة وايجابية ومؤثرة اثناء تقلدك للمسؤولية

اذا كنت منتخبا الا تكون حصيلتك صفر وبمجرد الحصول على المقعد ترتدي طاقية الإخفاء وتغيب عن الأنظار وكأنك كنت تلهث فقط وراء الالقاب دون اي حضور وازن او بذل مجهوذ معين

اذا كنت مشرفا على مؤسسة او تنظيم او موقع من مواقع المسؤولية ان تكون لديك قوة التواصل ومد الجسور وتغليب المصلحة العامة ، وحل المشاكل ومواجهة المعضلات والتواضع مع من منحك ثقته في إطار القانون والالتزامات المتبادلة

قد تكون ممن أُنزلوا بالمظلة لتقلد المناصب وهم كُثر ، لكن عيب ان يتم الحديث عن الديموقراطية والقطيعة مع الريع من طرف من هو غارق فيه من رأسه الى اخمص قدميه

جميل ان تكون لدينا او بالأحرى غرس البعض فينا ثقة زائدة في النفس تدفع بنا الى الغرور والزهو والتعالي من فراغ ،لكن جميل جدا ان نقوم بنقد ذاتي او جلد لذواتنا ونحاسبها على الإنجازات و مدى تحقيقنا لانتظارات من ولانا ، انها مسؤولية جسيمة ، لكن لا يفهم مغزاها الا اصحاب الهمم العالية بعيدا عن التهافت ،

اذا كنا نصبو الى التغيير والى غد افضل فلنبدأ بمراجعة ممارساتنا ، اذ كيف يعقل ان يحاسب وينتقد البعض سلوكات وتركات معينة ويأتي افعالا وتصرفات تنم عن التمادي بل تجاوز ما تم اعتباره خروقات في الوقت الذي كان يتعين القطع مع بعض الممارسات المسيئة ،

وطننا بثوابته الاربعة امانة غالية ومسؤولية الاجيال فلنكن في موعد مع المسؤولية و خدمة الوطن والمصالحة مع جميع شرائح المجتمع….